PSG : Mbappé à fait plier la FFF avec une alliée de taille

Publié le 21 septembre 2022 à 12h30 par Axel Cornic

En plein litige avec la Fédération française de football concernant les droits à l’image, Kylian Mbappé a pu compter sur un soutien de taille. Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports du gouvernement Macron, serait vraisemblablement intervenue en faveur de la star du PSG et de l’équipe de France pour faire changer d’avis la Fédération.

C’est la première fois que l’on voit un joueur, soutenu certes par ses coéquipiers, faire plier toute une Fédération. Opposé à la convention des droits à l’image, Kylian Mbappé mène une bataille publique depuis plusieurs mois déjà et finalement trouvé la faille, poussant la FFF à accepter d’en revoir les termes.

La ministre des Sports a apporté son soutien à Kylian Mbappé

Il n’y est arrivé tout seul, puisque L’Équipe nous révèle ce mercredi que la ministre des Sports aurait eu un rôle dans le revirement de cap soudain de la FFF. Une rencontre aurait eu lieu lundi dernier en fin d’après-midi, entre Amélie Oudéa-Castera et Philippe Diallo, le vice-président de la FFF. Le moins que l’on puisse dire c’est que cette rencontre a porté ses fruits, puisque seulement quelques heures après la Fédération a publié son communiqué annonçant vouloir revoir sa position.

« Elle souhaite que la préparation de la Coupe du monde se passe dans un climat apaisé »

Le quotidien a pu se procurer le compte rendu de l’entretien entre Philippe Diallo et la ministre Amélie Oudéa-Castera. « S'agissant de la question des droits d'image en équipe de France, après lui avoir rappelé le modèle économique de la FFF et la place prépondérante occupée par l'équipe de France masculine, elle a souhaité que, tout en respectant les grands principes qui fondent ce modèle, un dialogue constructif soit mis en place pour trouver une solution avec les joueurs » peut-on lire dans l’extrait publié par L’Équipe . « Elle souhaite que la préparation de la Coupe du monde se passe dans un climat apaisé ».

La FFF souhaitait s’éviter une nouvelle polémique