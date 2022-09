Foot - PSG

PSG : Le clan Mbappé savoure sa victoire sur la FFF

Publié le 21 septembre 2022 à 15h00 par Axel Cornic

Alors qu’elle a éclaté en mars dernier, l’affaire qui oppose Kylian Mbappé à la Fédération française de football durerait depuis bien plus longtemps. L’avocate de la star du PSG mènerait ce combat depuis des années et la récente reddition de la FFF est plus qu’appréciée dans le camps de ceux qui voulaient voir la convention des droits à l’image changer au plus vite.

Considéré comme la plus grande star du football français, Kylian Mbappé a réussit à faire plier sa propre Fédération. Alors que la FFF semblait vouloir aborder le sujet des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France après la Coupe du monde, elle a publié ce lundi un communiqué expliquant être ouverte aux discussions.

« Si on peut régler rapidement ce qui n’est en réalité qu’un détail, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde »

Ce changement de cap soudain s’expliquerait par l’intervention de la ministre des Sports, qui à en croire L’Équipe aurait apporté son soutien à Kylian Mbappé. De plus, au sein de la FFF on a clairement souhaité éviter une autre polémique, alors que d’autres problèmes plus graves font l’actualité en ce moment. « Il y a tellement de choses qui polluent l’atmosphère autour, que si on peut régler rapidement ce qui n’est en réalité qu’un détail, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde » a confié au Parisien , une source interne à la Fédération.

Un Mbappé « ravi et soulagé » par une « victoire collective »

D’après les informations du quotidien, Kylian Mbappé serait « ravi et soulagé » d’avoir enfin pu trouver une solution. Cela serait surtout lié au soutien apporté par les cadres de l’équipe de France, alors qu’il semblait mener le combat seul jusque-là. Raphaël Varane ou encore Hugo Lloris ont en effet pris parti pour leur coéquipier, menant donc à une « victoire collective » très appréciée par le principal intéressé. Dans l’entourage de Mbappé, on semble également très satisfait de ce succès…

L’avocate de Mbappé mènerait le combat depuis plus de trois ans