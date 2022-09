Foot - Équipe de France

Grâce à Mbappé et Giroud, les Bleus se rassurent contre l’Autriche

Publié le 22 septembre 2022 à 22h37 par Bernard Colas mis à jour le 22 septembre 2022 à 22h43

Contraints de battre l’Autriche ce jeudi soir pour rester dans la Ligue A de la Ligue des nations, les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement rempli leur mission en l’emportant sur la pelouse du Stade de France (2-0) grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Olivier Giroud.