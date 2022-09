Foot - Mercato - PSG

Mbappé, Neymar... Campos a un nouveau plan pour son mercato

Publié le 22 septembre 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Arrivé au PSG pour remplacer Leonardo, Luis Campos a apporté de grands changements au PSG, notamment sur la façon de recruter. Le conseiller sportif parisien vise des joueurs dont les profils manquent au club de la capitale plutôt que des gros noms. D’ailleurs, le Portugais préparerait une nouvelle stratégie pour garantir l’avenir du PSG.

À l’issue de la saison dernière, marquée par une nouvelle élimination précoce en Ligue des champions, le PSG a fait d’importants changements en interne. L’arrivée de Luis Campos à la place de Leonardo est l’un des grands bouleversements dans la capitale. Le conseiller sportif parisien souhaite désormais réaliser un recrutement intelligent au PSG. Et il aurait même réfléchi à un nouveau plan pour garantir l’avenir du club de la capitale.

Transferts - PSG : Une promesse de Luis Campos décisive sur le mercato ? https://t.co/B73JgkpXTz pic.twitter.com/ajLrInBeZU — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Un plan pour amortir les arrivées de Neymar et Mbappé ?

Comme l’explique SPORT , le PSG voudrait mettre en place une nouvelle stratégie pour son recrutement lors des prochains mercato. Le club de la capitale voudrait se concentrer sur la signature de quelques pépites, et l’épicentre des recherches se trouverait en Amérique du Sud. Ce plan permettrait ainsi au PSG d’amortir un peu plus le coût astronomique des arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé.

Endrick est dans les petits papiers du PSG

D’ailleurs, le PSG aurait déjà commencé à mettre cette stratégie en place. En effet, les champions de France s’intéresseraient de près à Endrick. La jeune pépite de 16 ans de Palmeiras affole déjà l’Europe. Le pensionnaire de la Ligue 1 figurerait ainsi parmi les sérieux prétendants de l’attaquant brésilien. Reste maintenant à voir si le PSG se montrera plus convaincant que la concurrence dans ce dossier.