PSG : Luis Campos va s’activer pour ce crack brésilien

Alors que le mercato estival n’a fermé ses portes que depuis quelques semaines, le PSG et Luis Campos penseraient déjà à l’avenir. D’ailleurs, la direction parisienne aurait déjà un premier nom en tête pour les prochaines périodes des transferts. Et ce joueur est l’une des plus grandes promesses du football brésilien : Endrick.

Cet été, Luis Campos a réalisé un mercato plutôt intéressant, même s’il l’estime incomplet. Le conseiller sportif parisien a apporté plusieurs profils à suivre au PSG, comme celui de Vitinha qui s’est déjà fait sa place dans le onze de Christophe Galtier. Mais alors que le mercato estival n’a fermé ses portes que depuis quelques semaines, la direction du PSG songerait déjà aux prochaines périodes des transferts. Et elle aurait déjà un nom en tête.

