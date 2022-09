Foot - Equipe de France

En pleine polémique, Varane envoie un énorme message à Pogba

Publié le 21 septembre 2022 à 20h00 par Jules Kutos-Bertin

Blessé et très incertain pour la Coupe du Monde, Paul Pogba est en plus de ça mêlé à une affaire judiciaire contre Mathias Pogba, son grand frère. Placé sous protection policière, le milieu de la Juventus vit des jours difficiles. Présent ce mercredi en conférence de presse, Raphaël Varane lui a apporté son soutien.

Depuis près d’un mois, Paul Pogba a autre chose que le football en tête. Le milieu de terrain de la Juventus est impliqué dans une affaire judiciaire qui l’oppose à son frère. Victime supposée d’une tentative d’extorsion, Pogba aurait été menacé par plusieurs de ses proches, armés. Son frère, Mathias, a été mis en examen avant d’être incarcéré. Une affaire rocambolesque qui est loin d’être terminée.

Deschamps est resté discret

Alors que le rassemblement de l’équipe de France a démarré ce lundi, le sujet est forcément sur toutes les lèvres à Clairefontaine. Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps avait préféré parler de la situation sportive de Pogba qui est blessé et vient de se faire opérer : « Je connais bien Paul. Il va tout faire pour se rétablir le plus vite possible. Avec un timing court. Il vient à condition qu’il soit apte et compétiteur. Mais il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit aujourd’hui ».

🚨🚨 BREAKING !Mathias Pogba rentre en prison ! ⛓️Le frère de Paul a été mis en examen pour tentative d'extorsion. Il y restera le temps de l'enquête. (@BFMTV) pic.twitter.com/AM9GbmVsTM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 17, 2022

« On souhaite le voir revenir le plus vite possible »