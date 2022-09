Foot

Nouvelles révélations accablantes dans l'affaire Pogba

Publié le 19 septembre 2022 à 20h00 par Dan Marciano

L'affaire Paul Pogba s'est accélérée ces derniers jours. Son frère, Mathias, et quatre autres hommes ont été mis en examen et incarcérés. Certains d'entre eux présentent un casier judiciaire riche de plusieurs mentions. De nouvelles informations, qui jettent le trouble sur ce dossier et sur le véritable rôle de ces personnes, un temps proche du champion du monde.

Frère du footballeur Paul Pogba, Mathias Pogba a été envoyé en prison samedi soir après avoir été auditionné par le juge. Il est reproché à l'ancien joueur les chefs d'« extorsion en bande organisée » et de « participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime ». Le champion du monde 2018 aurait été séquestré par plusieurs amis d'enfance, mais aussi par deux hommes cagoulés. Depuis la mise en examen de Mathias, Paul vit sous protection policière en Italie.

Equipe de France : Deschamps fait une grosse annonce sur le retour de Pogba https://t.co/UtsrWOMRVr pic.twitter.com/pxRYmDNFpg — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Le témoignage glaçant de Pogba dévoilé

Ce lundi, Le Monde dévoile des extraits du témoignage de Paul Pogba. « J’avais peur. Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j’allais payer. Ils criaient : “Ta gueule, baisse les yeux”. L’un des deux cagoulés a parlé à l’oreille de Roushdane. Quand les gars cagoulés repartent, Roushdane m’a dit qu’il fallait que je les paye, sinon on était tous en danger » aurait dévoilé Pogba.

Un des suspects surveillé par la DGSI

France Info dévoile le profil de certains suspects. L'un, âgé de 37 ans, est décrit comme un criminel récidiviste. Déjà condamné pour tentative d’homicide et impliqué dans une affaire à caractère terroriste, il se serait rendu à Turin pour menacer Paul Pogba au centre d'entraînement. En garde à vue, il aurait clamé son innocence, indiquait qu'il a, lui aussi, été victime d'une séquestration à son domicile.

Pogba forcé à payer 17 000€ de vêtements Adidas

Un autre suspect est soupçonné d’avoir touché un virement de 20 000€ de la part du milieu de terrain et de l'avoir forcé à lui payer 17 000€ de vêtements Adidas en mars dernier. C'est aussi dans un appartement loué à son nom que s'est déroulé les faits et la séquestration de Paul Pogba. Domicilié à Dubaï, il devrait se rendre en France pour être auditionné.