Foot

Le témoignage hallucinant de Paul Pogba, menacé de mort

Publié le 19 septembre 2022 à 14h00 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, Paul Pogba est dans la tourmente. L'international tricolore doit faire face aux multiples accusations de son frère Mathias à son encontre. Alors que ce dernier vient d'être placé en détention provisoire, Paul Pogba a livré son témoignage aux enquêteurs et son récit fait froid dans le dos.

Paul Pogba est lié à une affaire judiciaire sans précédent. Il fait l'objet de tentatives d'extorsion et d'intimidations, orchestrées par son entourage et plus particulièrement de son frère Mathias. Alors que son frère ainé vient d'être mis en examen et placé en détention provisoire, le récit de Paul Pogba aux enquêteurs lors de son audition le 9 août dernier a été dévoilé par le journal Le Monde .

Prison, mise en examen... Paul Pogba en grand danger ? https://t.co/YoF2NY35rX pic.twitter.com/gfSvJzuZuo — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

« Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi »

Le milieu de la Juventus a été séquestré dans un appartement à Chanteloup-en-Brie le 19 mars dernier. Le Monde a reconstitué son témoignage aux enquêteurs. « J’avais peur. Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j’allais payer. Ils criaient : “Ta gueule, baisse les yeux”. L’un des deux cagoulés a parlé à l’oreille de Roushdane. Quand les gars cagoulés repartent, Roushdane m’a dit qu’il fallait que je les paye, sinon on était tous en danger » livre Pogba.

L'incroyable traquenard tendu à Pogba