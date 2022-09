Foot

Jihadisme, vol… L’affaire Pogba prend un nouveau tournant

Alors que Mathias Pogba vient d’être mis en examen et incarcéré, Paul Pogba espère voir rapidement le bout du tunnel. Dans ce feuilleton rocambolesque, quatre autres personnes sont impliquées. Du simple vol d’argent à une implication dans une affaire de djihadisme, les profils des suspects sont variés.

Depuis près d’un mois, Paul Pogba est au cœur d’une affaire judiciaire improbable où il est confronté à son grand frère, Mathias Pogba. Alors qu’il a promis qu’il ferait de grandes révélations concernant Paul, Mathias Pogba a été placé en garde à vue avant d’être mis en examen et incarcéré. « C'est une décision qu'on ne comprend pas, d'autant que la justice a reconnu que M. Pogba n'a pas participé aux faits de séquestration dont aurait été victime son frère », assure Me Yassine Bouzrou, son avocat, à BFM TV .

Mais Mathias Pogba n’est pas le seul concerné. A ses côtés, quatre autres personnes ont été mises en examen. Parmi les suspects, un certain Roushdane assure avoir été touché par balle dans le cadre de l’affaire Pogba. Connu des services de police, il aurait, selon les informations de RMC Sport , été impliqué dans la fourniture d’un taser ayant servi à une prise d’otage réalisée pour le financement d’un possible départ en Syrie pour faire le djihad. Son frère, qui se prénomme Mohamed, serait lui aussi impliqué dans l’affaire Pogba.

