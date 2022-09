Foot

Enorme coup de tonnerre dans l'affaire Pogba, le verdict tombe

Publié le 17 septembre 2022 à 23h45 par Dan Marciano mis à jour le 17 septembre 2022 à 23h57

L'affaire Paul Pogba prend un gros tournant ce samedi soir. Le frère du milieu de terrain, Mathias, a été mis en examen et incarcéré, tout comme trois autres hommes impliqués dans ce dossier. Il est reproché à l'aîné de la fratrie les chefs d'« extorsion en bande organisée » et de « participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime ».

L'affaire Paul Pogba s'accélère. Ce samedi, son frère, Mathias Pogba, et quatre autres hommes, impliqués dans cette affaire ont été entendus par un juge, qui a rendu sa décision quelques heures plus tard.

Mathias Pogba incarcéré

Placé en détention provisoire, l'ainé de la fratrie Pogba a été mis en examen et incarcéré ce samedi soir selon les informations de BFM TV et de L'Equipe . Même s'il a été question d'un alibi pour Mathias Pogba, la justice lui reproche les chefs d'« extorsion en bande organisée » et de « participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime ».

Quatre autres suspects incarcérés

En plus de Mathias Pogba, quatre personnes, liées au milieu de terrain de la Juventus, ont été aussi entendus et, par la suite, incarcérés. Ces suspects sont âgés de 27 à 36 ans et pourraient avoir joué un rôle dans ce dossier, qui connaît un nouveau rebondissement.