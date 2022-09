Foot

Au sein du clan Pogba, la tension monte pour la polémique

Publié le 16 septembre 2022 à 12h00 par Thomas Bourseau

Entre sa blessure et une histoire d’extorsion d’argent, Paul Pogba enchaîne les mauvaises nouvelles ces dernières semaines. Et alors qu’il aurait été victime d’une séquestration selon ses mots, les maîtres chanteurs n’ont pas tous pris part à cette opération bien que diverses extorsions ont eu lieu selon Le Parisien. Et Mathias Pogba est passé aux aveux lors de sa garde à vue.

Paul Pogba a été impliqué dans une sombre histoire d’extorsion d’argent et de marabout. En effet, contrairement à ce qui a été initialement dit par Mathias Pogba, le champion du monde tricolore n’aurait pas fait appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé ou pour diminuer la fréquence de ses blessures, mais plutôt pour la bonne fortune d’une association caritative en Afrique.

Les maîtres chanteurs ont réclamé 13M€, Pogba a versé 100 000€

Pour autant, Paul Pogba aurait bel et bien été la cible, avec sa mère Yeo Moriba, d’une énorme pression par des maîtres-chanteurs qui estiment avoir suffisamment protégé Paul Pogba par le passé pour lui soutirer de l’argent. D’après le témoignage du joueur de la Juventus aux enquêteurs, deux hommes armés de fusils d’assaut et masqués de cagoules ont réclamé 13M€ à Paul Pogba pour services rendus et surtout, pour payer leur silence, eux qui disposeraient d’informations compromettantes et d’enregistrements. D’ailleurs, les maîtres-chanteurs auraient exigé 3M€ dans l’immédiat. D’après Le Parisien, Pogba aurait avoué aux policiers avoir versé la somme de 100 000€ après qu’un garde du corps ait été assigné à sa protection.

Une extorsion de 200 000€ ?

Cependant, les suspects, ils sont cinq en tout, n’auraient pas tous pris part à la tentative d’extorsion évoquée par Paul Pogba auprès des enquêteurs. Un ami proche du joueur, aurait retiré la coquette somme de 200 000€ par le biais de la carte bancaire de Paul Pogba lorsqu’ils cohabitaient à Manchester à en croire Le Parisien.

Deschamps sort enfin du silence pour la polémique Pogba https://t.co/pZeVuhux3v pic.twitter.com/v5hrSa9OCe — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

Mathias Pogba est passé aux aveux