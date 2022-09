Foot

En garde à vue, le frère de Paul Pogba passe aux aveux

Publié le 16 septembre 2022 à 09h15 par Thomas Bourseau

Mathias Pogba a mis le feu aux poudres en août dernier par le biais de la divulgation d’une vidéo dans laquelle il affirmait avoir des révélations compromettantes à divulguer au sujet de son petit frère Paul Pogba. Par le biais d’un témoignage en garde à vue, Mathias Pogba aurait maladroitement reconnu être l’instigateur de cette opération vidéo, mais a tenu à nier une quelconque implication dans la séquestration et la tentative d’extorsion auxquelles Paul Pogba a fait part aux enquêteurs.

Depuis près d’un mois désormais, Paul Pogba est pris dans un engrenage. En effet, le milieu de terrain de l’Équipe de France se trouve dans l’oeil du cyclone et plus particulièrement celui de son frère aîné Mathias depuis la publication d’une vidéo sur TikTok via laquelle l’attaquant avouait avoir des révélations choquantes à faire sur son frère et qui concernaient notamment Kylian Mbappé. Plus tard, il a été révélé par France Info et confirmé par Mathias Pogba que Mbappé aurait été la victime d’un sort jeté par Paul Pogba via un marabout pour nuire au Français bien qu’un démenti ait été effectué par Paul Pogba lors d’une audition auprès des enquêteurs. La démarche de la star de la Juventus auprès du marabout en question serait pour la bonne fortune d’une association caritative en Afrique.

Mathias Pogba nie toute implication au sujet d’une séquestration à l’encontre de son frère Paul

En garde à vue, Mathias Pogba a tenu à nier une quelconque implication au sujet d’une séquestration voire prise, d’une extorsion financière à main armée à l’encontre de son propre frère, ce dont il s’agirait d’après la déclaration de Paul Pogba à la police d’après Le Parisien. Des hommes cagoules auraient souhaité que le champion du monde verse la coquette somme de 13M€ ou sinon, les maîtres-chanteurs divulgueraient une preuve compromettante.

Mathias Pogba affirme être à l’initiative de la vidéo qui a mis le feu aux poudres