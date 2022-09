Foot

Le clan Mathias Pogba en remet une couche et relance le clash

Publié le 9 septembre 2022 à 10h00 par Thomas Bourseau

Paul Pogba est dans l’oeil du cyclone, ou plutôt dans celui de son grand frère. En effet, Mathias Pogba a dernièrement affirmé avoir de grosses révélations à faire vis-à-vis du joueur de la Juventus dans lesquelles Kylian Mbappé serait concerné. Au coeur d’une tentative d’extorsion de la part de maîtres-chanteurs pour une protection de longue date de Paul Pogba, le champion du monde tricolore n’est pas directement menacé par son frère comme l’avocat de Mathias Pogba a tenu à le souligner ces dernières heures.

Jusqu’où ira la polémique autour de l’affaire Paul Pogba ? Tout a commencé il y a plus de deux semaines à présent par le biais de la publication d’une vidéo de Mathias Pogba sur TikTok dans laquelle le frère aîné de la star de la Juventus avouait avoir de grosses révélations à faire à son sujet. Il a également été question de Kylian Mbappé qui aurait été la victime d’un sort lancé par un marabout à la demande de Paul Pogba afin de nuire à l’attaquant du PSG. Ce que le principal intéressé aurait fortement démenti lors de sa deuxième prise de parole envers les enquêteurs selon France Info. Paul Pogba aurait demandé l’assistance d’un marabout non pas pour diminuer ses blessures, mais pour la bonne fortune d’une association caritative en Afrique.

Mbappé, Galtier et maintenant Lloris ont pris la parole dans cette affaire

Cependant, Mathias Pogba ne s’était pas arrêté à cette vidéo TikTok puisque depuis, le grand frère de Paul Pogba a continué d’attaquer le champion du monde sur son compte Twitter via la publication de plusieurs tweets. Cette affaire a beaucoup fait parler. De Christophe Galtier à Nöel Le Graët en passant par Kylian Mbappé en personne, Hugo Lloris a lui aussi eu son mot à dire en zone mixte, en sa qualité de capitaine de l’Équipe de France . « Je ne suis au courant de rien. Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les petits pépins physiques parce qu’on aura besoin de nos meilleurs joueurs au moment important de ce mois de novembre (en Coupe du monde). […] Paul, on sait que ses chances sont compromises. Il y a beaucoup de matchs, l’enchainement des compétitions. A nous de bien récupérer en prenant les matchs les uns après les autres. On a également nos responsabilités en clubs mais il y a cette grande échéance qui arrive bientôt et qui est dans un coin de nos têtes ».

Au coeur de la polémique Pogba-Mbappé, Lloris sort du silence https://t.co/CyGjVi5QGJ pic.twitter.com/Ii4oPmuHvb — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

L’avocat de Mathias Pogba dément une manoeuvre d’extension du grand frère de Paul Pogba

Avocat de Mathias Pogba, Richard Arbib est monté au créneau ce vendredi concernant toute « manœuvre d’extorsion » de la part de son client que le représentant légal du frère de Paul Pogba dément catégoriquement. Ces manoeuvres proviendraient des maîtres-chanteurs qui seraient jusqu’à mettre la pression sur Yeo Moriba, mère de Paul Pogba, pour percevoir la coquette somme de 13M€ pour une protection du joueur depuis des années, et non de Mathias Pogba. Dans un communiqué, Richard Arbib a fait passer le message suivant dans des propos rapportés par RMC Sport . « Compte tenu de l’évolution de l’affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu’il est totalement étranger à toute manœuvre d’extorsion à l’égard de son frère, Paul Pogba. Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la Justice, désormais saisie, prendra toute la mesure ».

Mathias Pogba ne parlera plus sur les réseaux