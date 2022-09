Foot

une énorme machination est dévoilée au grand jour

Publié le 16 septembre 2022 à 10h10 par Thomas Bourseau

Bien que Mathias Pogba ait maladroitement affirmé aux enquêteurs avoir été à l’initiative de la vidéo qui a mis le feu aux poudres et son frère Paul dans l’oeil du cyclone, un proche de la famille Pogba a fait savoir que Mathias Pogba n’était pas naturel sur la vidéo et qu’il était tout simplement sous pression.

Entre Mathias et Paul Pogba, force est de constater que ce n’est plus l’amour fou comme ce fut le cas auparavant. En atteste sa vidéo publiée sur TikTok en août dernier via laquelle l’attaquant expliquait avoir des révélations compromettantes à faire au sujet de son petit frère et que la star de la Juventus n’était pas celle que son image publique reflétait.

Mathias Pogba n’aurait rien à voir avec la tentative d’extorsion auprès de Paul Pogba

Paul Pogba a été entendu à deux reprises par la police et aurait avoué aux enquêteurs avoir été retenu par deux hommes armés de fusils d’assaut pour que le joueur accepte de leur verser une somme de 13M€ en échange de leur silence et de la non-divulgation d’éléments compromettants concernant Paul Pogba. Mathias Pogba aurait nié toute implication dans ladite séquestration et tentative d’extorsion des maîtres chanteurs selon Le Parisien qui affirme que le grand frère de Paul Pogba aurait tenu ce discours lors de sa garde à vue.

« Mathias (était) sous pression, il est méconnaissable sur la vidéo où il tremble, il n'est pas comme ça dans la vie »