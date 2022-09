Foot - Équipe de France

Mathias Pogba incarcéré, son avocat contre-attaque

Publié le 18 septembre 2022 à 09h30 par Bernard Colas

Mis en examen cette semaine en compagnie de quatre autres individus dans le cadre de l'enquête sur les extorsions dénoncées par Paul Pogba, Mathias Pogba, frère de l’international français, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce samedi. Une décision que ne comprend pas Yassine Bouzrou, son avocat.

Ce samedi soir, l’affaire Pogba a pris un nouveau tournant avec la mise en examen et le placement en détention provisoire de Mathias Pogba dans l'enquête sur les extorsions dénoncées par son frère Paul. L’aîné de l’international français est poursuivi pour "extorsion en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime". Le principal intéressé « conteste fermement toute participation aux faits de séquestration et d’extorsion avec arme dont son frère Paul Pogba aurait été victime » comme l’expliquait mercredi son avocat après son placement en garde à vue. D’ailleurs, RMC révélait ces dernières heures que Mathias Pogba a un alibi pour le soir du 20 mars dernier, au cours de laquelle Paul Pogba avait été séquestré dans un appartement de la région parisienne, le frère du milieu de la Juventus étant présent à la soirée de son association Golden Score. Cependant, celui-ci était bien présent à Turin le 14 juillet, lorsque plusieurs individus seraient venus devant le centre d’entrainement du club italien pour tenter de rencontrer Paul Pogba, en vain.



« Une décision qu'on ne comprend pas »

Alors que Mathias Pogba va donc passer ses prochaines nuits en prison, tout comme les quatre autres individus mis en garde à vue au cours de la semaine, Me Yassine Bouzrou n’a pas caché son incompréhension après l’annonce du verdict. « C'est une décision qu'on ne comprend pas, d'autant que la justice a reconnu que M. Pogba n'a pas participé aux faits de séquestration dont aurait été victime son frère », a confié l’avocat de Mathias Pogba au micro de BFMTV .

« Ça ne va pas s'arrêter là »

« Donc la justice constate que l'infraction la plus grave reprochée ne concerne pas mon client, mais malheureusement on a une décision qui va à l'encontre d'un dossier en plaçant en détention », poursuit Me Yassine Bouzrou, faisant allusion à l’alibi de Mathias Pogba pour la soirée du 20 mars avant d’ajouter : « M. Pogba aurait parfaitement pu et aurait dû être remis en liberté durant cette information judiciaire. Donc ça ne va pas s'arrêter là, nous allons bien entendu contester cette décision d'un point de vue légal afin que M. Pogba puisse être remis en liberté le plus rapidement possible. »

« Nous allons nous battre afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible »