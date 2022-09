Foot - Mercato - PSG

PSG : En Espagne, Mbappé se fait dézinguer

Publié le 24 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Depuis la prolongation de Kylian Mbappé, l'Espagne ne manque pas une miette du moindre geste du joueur du PSG. Et de l'autre côté des Pyrénées, le comportement du Français ne cesse de susciter les critiques. Cela a d'ailleurs de nouveau été le cas ce jeudi à la suite de la rencontre entre l'équipe de France et l'Autriche en Ligue des Nations.

Ce jeudi, l'équipe de France a renoué avec la victoire en s'imposant face à l'Autriche. Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé aura marqué un but. Une réalisation donc pour le joueur du PSG, mais aussi un coup de gueule. En effet, après le match, Mbappé a été l'auteur d'une sortie qui n'est pas passée inaperçue.

PSG : La fin d’une grosse polémique pour Kylian Mbappé https://t.co/QFOUjOglca pic.twitter.com/iWETGorjDb — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

« J’ai beaucoup plus de liberté ici »

Ainsi, Kylian Mbappé a notamment pointé du doigt la différence de son positionnement que ce soit avec le PSG ou en sélection. « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent ».

« Ce garçon s'est transformé en une bombe à retardement »