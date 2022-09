Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà le secret de la méthode de Luis Campos

Publié le 24 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Pour mener à bien son nouveau projet, le PSG a donc décidé de faire confiance à Luis Campos. Le Portugais s’est vu confier les commandes du sportif, remplaçant notamment Leonardo. Désormais conseiller sportif, Campos est notamment en charge du recrutement, comme cela a été le cas cet été. Et pour ce qui est de ses futures actions, on en sait un peu plus…

Après le LOSC et l’AS Monaco, Luis Campos connait donc une nouvelle aventure en Ligue 1. En effet, le Portugais s’est engagé avec le PSG en tant que conseiller sportif. Remplaçant notamment Leonardo, Campos est le nouvel architecte parisien, celui qui doit mener à bien le nouveau projet des Qataris. Les premières pierres ont alors été posées cet été. Mais quid de la suite au PSG avec Luis Campos ? C’est du côté du Celta Vigo qu’on a donné des éléments de réponse.

« C’est un architecte d’équipes »

En plus du PSG, Luis Campos travaille également avec le Celta Vigo. Et pour AS , le président du club espagnol s’est prononcé sur les méthodes du Portugais. Carlos Mourino a d’abord expliqué : « Son travail a été très compliqué durant ces trois mois, car c’est très difficile de former deux équipes en si peu de temps, mais je pense que maintenant, il va pouvoir se projeter plus facilement. Il dit toujours qu’il n’est pas un secrétaire technique, mais plutôt un architecte d’équipes ».

« Il s’implique dans tout et ensuite, il conçoit »