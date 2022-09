Foot - Mercato - PSG

PSG : Révélations sur cette grande mission de Luis Campos

Publié le 23 septembre 2022 à 07h45 par Thibault Morlain

Cet été, Luis Campos a donc été nommé conseiller sportif du PSG. Toutefois, le Portugais ne consacre pas seulement son temps au club de la capitale. En effet, en parallèle, Campos travaille également avec le Celta Vigo. Président du club galicien, Carlos Mourino en a dit plus sur la nature de la relation qui le lie avec celui qui travaille désormais pour le PSG.

Pour lancer un nouveau projet, le PSG a décidé de changer de nombreuses choses cet été. Leonardo, directeur sportif, a alors été remercié. Désormais, c’est Luis Campos qui est en charge du sportif à Paris. Cet été, le Portugais a d’ailleurs dirigé son premier recrutement avec le PSG. Mais à côté de cela, Luis Campos travaille également pour le Celta Vigo en tant que conseiller externe.

Transferts - PSG : Campos prépare un coup magistral à 25M€ sur le mercato https://t.co/KfB9zHiO3Y pic.twitter.com/pDbM39bclO — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

« Il facture un forfait pour toute la saison »

A l’occasion d’un entretien accordé ce jeudi à AS , Carlos Mourino, président du Celta Vigo, s’est confié sur la relation contractuelle entre le club galicien et Luis Campos. « Il facture un forfait pour toute la saison, comme un entraîneur. Nous sommes d’accord tous les deux et il touche tant par saison ».

« Il n’y a pas de facturations ou de commissions supplémentaires »