PSG : Galtier et Luis Campos ont fait capoter un dossier brûlant

22 septembre 2022

Considéré comme l’un des cracks les plus prometteurs du moment parmi les titis du PSG, Warren Zaïre-Emery était pourtant tout proche de partir en prêt durant le mercato estival. Le jeune milieu de terrain disposait d’un accord avec le RC Lens pour un prêt, mais Luis Campos et Christophe Galtier ont finalement annulé son départ.

Dès le 6 août dernier après la victoire du PSG à Clermont en championnat (5-0), Christophe Galtier confiait tout le bien qu’il pense de Warren Zaïre-Emery (16 ans) : « Warren est un joueur très sérieux et il a été très bon pendant la préparation. Je me devais de lui donner ses premières minutes en Ligue 1. Je crois que c'est un des plus jeunes joueurs du PSG à jouer en Championnat. C'est important de joindre l'acte à la parole. La formation parisienne est d'un très haut niveau et faut que ces jeunes se sentent concernés ».

Zaïre-Emery devait rejoindre le RC Lens

Et alors qu’il a signé son premier contrat professionnel avec le PSG jusqu’en 2025 en juin dernier, le jeune milieu de terrain aurait pu partir cet été. L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que Zaïre-Emery disposait d’un accord avec le RC Lens dans le cadre d’un prêt.

Galtier et Campos l’ont bloqué

Mais finalement, le quotidien sportif annonce que le PSG a bloqué son crack en toute fin de mercato, Christophe Galtier et Luis Campos refusant de le voir partir. Reste à savoir si Warren Zaïre-Emery parviendra à gratter du temps de jeu dans les mois à venir avec la rude concurrence qui règne dans l’entrejeu du PSG.