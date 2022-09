Foot - Mercato - PSG

Des offres sont tombées pour ce crack, l'énorme décision de Campos

Publié le 19 septembre 2022 à 08h45 par Bernard Colas mis à jour le 19 septembre 2022 à 08h49

Considéré comme l’une des grandes pépites du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery espère obtenir du temps de jeu sous les ordres de Christophe Galtier cette saison. A 16 ans, le milieu de terrain est le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à avoir disputé un match de Ligue 1, preuve de la confiance accordée par sa direction, excluant son départ lors du dernier mercato estival.

Depuis l’arrivée du Qatar au PSG, plusieurs jeunes du centre de formation ont plié bagage sans avoir la possibilité de faire leurs preuves dans la capitale. Une situation que le club ne souhaite pas revivre avec Warren Zaïre-Emery. En début de saison contre Clermont (0-5), le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à évoluer en Ligue 1 du haut de ses 16 ans, 4 mois et 29 jours, et celui-ci espère désormais enchaîner grâce au rythme infernal imposé par le Mondial au Qatar.



🏆 #YouthLeague

😨 Oh quel bijou signé Warren Zaïre-Emery !

🌩 Le PSG mène déjà 2-0 au bout de 9 minutes de jeu ! pic.twitter.com/YoBZnRHLEf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 6, 2022

Le PSG a repoussé les offres pour Zaïre-Emery

Du côté du PSG, on compte en tout cas sur les services de Warren Zaïre-Emery. Comme l’explique L’Equipe ce lundi, Luis Campos a refusé des offres de prêt à la fin du mercato estival pour le milieu de terrain, qui pourrait profiter de la blessure de Marco Verratti pour obtenir davantage du temps de jeu.

Zaïre-Emery impressionne à l’entraînement

Touché face à l’OL (0-1) ce dimanche, Marco Verratti pourrait être absent plusieurs semaines. Si Christophe Galtier peut notamment compter sur Vitinha et Fabian Ruiz dans l’entrejeu, l’option Zaïre-Emery n’est pas à écarter, d’autant que ce dernier impressionnerait aux séances d’entraînement selon le quotidien sportif.