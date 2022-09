Foot - PSG

PSG : Alves snobe Messi et envoie un message improbable à Ronaldo

Publié le 24 septembre 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Passé par le FC Barcelone pendant de longues années, Dani Alves a eu le temps de nouer des liens privilégiés avec Lionel Messi. Par ailleurs, l'ancien défenseur du PSG s'est frotté à plusieurs reprises au Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Et pourtant, Dani Alves a avoué qu'il se sentait plus lié à CR7 qu'à la Pulga.

Actuellement chez les Pumas UNAM au Mexique, Dani Alves a passé la plus grande partie de sa carrière au FC Barcelone. Au Barça, il a pu partager le même vestiaire que Lionel Messi et se frotter au Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Malgré tout, Dani Alves se sent plus proche de CR7 que de la Pulga pour une raison simple.

«Cristiano est un exemple pour nous tous»

Lors d'un entretien avec Efrían Velarde, l'un de ses coéquipiers des Pumas, Dani Alves n'a pas tari d'éloges à l'égard de Cristiano Ronaldo. « J'aime particulièrement Cristiano (Ronaldo). Maintenant que nous ne sommes plus dans un duel Barça-Madrid, je peux parler. Cristiano est un exemple pour nous tous. (Il nous montre) qu'en travaillant dur, on peut aussi se mesurer aux meilleurs. Il en est l'exemple. Je le respecte beaucoup. Même lorsque je jouais contre lui (je le respectais). J'ai eu l'occasion de le lui dire » , a confié l'ancien défenseur du PSG, avant d'évoquer ses similitudes avec Cristiano Ronaldo.

«Je suis plus proche de Cristiano que de Leo»

« Si on veut faire une comparaison, je suis - en tant que joueur - plus proche de Cristiano (Ronaldo) que de Leo (Messi). Je veux dire que je m'identifie plus à Cristiano pour le travail fourni. Toute ma vie, je n'ai fait que travailler pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ce n'était pas du pur talent » , a précisé Dani Alves, avant d'en rajouter une couche.

«Son travail est ce qui lui permet de rivaliser avec Messi »