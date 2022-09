Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Barcelone, on connait déjà la décision de Messi

Publié le 24 septembre 2022 à 13h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. Et malheureusement pour le club parisien, le FC Barcelone serait prêt à rapatrier la Pulga. D'ailleurs, le Barça et la famille de Leo Messi estimeraient qu'il veut faire son retour au Camp Nou à cause de son départ difficile.

Arrivé librement et gratuitement au PSG à l'été 2021, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin avec le club parisien, le protégé de Christophe Galtier prendra le large cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Transferts - PSG : Une date cruciale est fixée pour le mercato de Messi https://t.co/6kBvplpemW pic.twitter.com/t79fHBpL5M — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

Lionel Messi est prêt à revenir au FC Barcelone

Conscient de la situation, le FC Barcelone serait à l'affût pour boucler le retour de Lionel Messi à la fin de la saison. D'ailleurs, le club emmené par Xavi serait confiant sur ce dossier.

Un départ du Barça trop douloureux pour Lionel Messi ?