PSG : La déclaration lourde de sens de Messi sur son arrivée

Publié le 24 septembre 2022 à 10h15 par Thomas Bourseau

Parti libre de tout contrat du FC Barcelone, son club de coeur et unique équipe européenne qu’il avait jusque-là connu, Lionel Messi a eu du mal à se faire à sa nouvelle vie à Paris la saison passée. Mais depuis le début d’exercice, Messi revit au PSG et a affirmé avoir connu un passage à vide.

Le 10 août 2021, le PSG annonçait l’arrivée de Lionel Messi pour les deux années qui suivaient. Cependant, faute d’une réelle préparation physique, d’une fatigue post-Copa America et d’une adaptation poussive à une nouvelle vie et à un nouveau championnat après 21 ans passés à Barcelone, le septuple Ballon d’or a peiné lors de sa première saison au PSG.

« Je savais que ça allait être comme ça »

Et le principal intéressé ne s’en est pas caché. Auteur d’un doublé dans la nuit de vendredi à samedi à Miami face à Honduras avec l’ Albiceleste , l’international argentin est revenu sur son passage à vide avec le PSG lors de l’exercice précédent pour TyC Sports. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé ».

Messi de retour à son meilleur niveau cette saison

Et les statistiques de Lionel Messi prouvent le retour en forme du numéro 30 du PSG en club. Cette saison, toutes compétitions confondues, Messi a inscrit 6 buts pour 8 passes décisives délivrées. Le retour du maître à jouer qui a fait les beaux jours du FC Barcelone pendant de longues années.