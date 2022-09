Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi a pris une décision fracassante pour Messi

Publié le 24 septembre 2022 à 08h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Lionel Messi va quitter le PSG cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Satisfaits par les performances de La Pulga, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient déterminés à le prolonger. D'ailleurs, le président et le conseiller football du PSG aimeraient que Leo Messi finisse sa carrière à Paris.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement avec le PSG il y a un peu plus d'un an. Lors des négociations, La Pulga et la direction parisienne se sont entendues pour un engagement de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023.

Le PSG veut prolonger Lionel Messi

Ainsi, s'il ne prolonge pas d'ici la fin de la saison, Lionel Messi quittera le PSG librement et gratuitement cet été. Un scénario que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos voudraient éviter à tout prix.

Le PSG souhaite voir Lionel Messi prendre sa retraite à Paris