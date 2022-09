Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rêve de Luis Campos était impossible cet été

Publié le 24 septembre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Nommé conseiller football du PSG en juin dernier, Luis Campos a immédiatement coché le nom de Robert Lewandowski dans sa liste, en vain puisque ce dernier a finalement signé au FC Barcelone. Et au vu des propos du Polonais, le PSG n’avait pas la moindre chance de boucler cette opération.

Dès sa prise de fonctions le 10 juin dernier en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos a tout de suite imaginé une attaque menée par Kylian Mbappé et Robert Lewandowski, et soutenue par Lionel Messi. Cependant, le Polonais a signé en faveur du FC Barcelone, au grand dam du dirigeant du PSG.

Après avoir appris l’intérêt du Barça, il n’y avait pas d’alternative pour Lewandowski

Pour Kwartalnik Sportowy , Robert Lewandowski est revenu sur son choix de rejoindre le FC Barcelone alors qu’il fut annoncé du côté du Real Madrid par le passé. « Quand j'ai vu à quel point ils (Barcelone) étaient déterminés à m'avoir, j'ai su que ce transfert était beaucoup plus réaliste que tous mes liens précédents avec Madrid ».

«Vivre en Espagne et jouer en Liga a toujours été un rêve»

En outre, Robert Lewandowski a révélé un détail crucial de sa décision qui justifie l’échec de Luis Campos et du PSG dans la course à la signature du buteur polonais. « Vivre en Espagne et jouer en Liga a toujours été un rêve, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan privé ».

