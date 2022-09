Foot - PSG

PSG : Cette grande annonce sur le renaissance de Messi à Paris

Publié le 24 septembre 2022 à 12h00 par Thomas Bourseau

Lionel Messi a été éloigné de tout ce qu’il avait connu à Barcelone pendant plus de 20 ans. L’adaptation au PSG a été difficile et a entaché ses performances selon lui, qui revient fort et se sent plus heureux. La recette d’un Messi performant selon le sélectionneur argentin.

Entre Lionel Messi et le PSG, l’idylle n’a pas commencé de la meilleure des manières. En effet, arrivé libre de tout contrat du FC Barcelone en août 2021 et sans préparation physique adéquate, Messi a tâtonné au PSG alternant entre le bon et surtout le moins bon.

Messi avoue avoir connu un passage un vide l’année dernière

Un constat que le principal intéressé a fait de lui-même. Dans la nuit de vendredi à samedi, l’Argentine a pris le meilleur sur Honduras et notamment grâce à un doublé inscrit par Lionel Messi (3-0). L’occasion pour le numéro 30 du PSG de revenir sur sa bonne forme actuelle et entre autres sur ses difficultés de la saison passée. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé ». Voici une partie du message que Messi a fait passer à TyC Sports.

Transferts - PSG : Une date cruciale est fixée pour le mercato de Messi https://t.co/6kBvplpemW pic.twitter.com/t79fHBpL5M — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

Messi est plus à l’aise au PSG et recommence à «s’amuser»

Mais Lionel Messi ne s’est pas arrêté à cela. Toujours pour TyC Sports , le septuple Ballon d’or a souligné les différences entre le joueur qu’il était au PSG la saison passée et qu’il est depuis le début de l’exercice. Tout partirait d’un état d’esprit changé et d’une aisance avec le vestiaire parisien notamment. « Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ».

Le sélectionneur argentin estime que Messi «apprécie» son équipe au PSG