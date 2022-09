Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar lance les hostilités pour Lionel Messi

Publié le 24 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone ait des vues sur Lionel Messi en marge du prochain mercato estival, les propriétaires qataris du PSG n’auraient pas l’intention de se laisser faire et prépareraient l’opération prolongation pour Messi. Pour rappel, le contrat de l’Argentin prendra fin en juin.

« J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention ». Voici le témoignage lourd de sens que livrait Joan Laporta en août dernier lors de la tournée nord-américaine du FC Barcelone pour la pré-saison.

Barcelone rêverait de retrouver Lionel Messi

Un retour de Lionel Messi, le FC Barcelone en rêve à l’image de son président qui a multiplié les interviews au sujet de la légende vivante du Barça qui est contractuellement liée au PSG jusqu’en juin prochain avec une option pour une année supplémentaire. Pour The Here We Go Podcast , Fabrizio Romano a dernièrement affirmé une volonté du FC Barcelone de rapatrier Messi, mais rien n’aurait été vraiment évoqué en coulisse.

Mercato - PSG : Contacté par le Barça, Messi a lâché une grande réponse https://t.co/lU4GcPszFE pic.twitter.com/nC1UZ1MnD9 — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Le PSG veut doubler le Barça en prolongeant Messi

En parallèle, les hauts décideurs du PSG et les propriétaires qataris du club parisien ne resteraient certainement pas les bras croisés. A en croire les informations récoltées par Fabrizio Romano ces dernières heures, le PSG voudrait conserver Lionel Messi afin d’éviter son départ l’été prochain. Mais à l’instant T, l’Argentin n’aurait nullement l’intention de discuter avec le PSG ou un autre club de son avenir, étant uniquement focalisé sur le Mondial à venir au Qatar en novembre prochain.