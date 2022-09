Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Lionel Messi a fait très mal au Barça

Publié le 23 septembre 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Cela fait à présent plus d’un an que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, seul club européen qu’il avait connu jusque-là, pour le PSG. Le départ de Messi n’a pas été digéré au Barça qui travaillerait sur son retour, et a fait très mal sur le moment comme l’entraîneur de l’époque Ronald Koeman l’a confié ce vendredi.

Après le naufrage du Final 8 à Lisbonne en 1/4 de finale de Ligue des champions en août 2020 face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone prenait la décision de faire revenir le héros de Wembley en 1992 pour le sacre du Barça en C1 en la personne de Ronald Koeman. Pour prendre les rênes de l’effectif du club blaugrana, Koeman avait dû quitter ses fonctions de sélectionneur des Pays-Bas.

Koeman n’a toujours pas digéré le départ de Messi au PSG

Arrivé en tant que pompier de service, tant la situation du FC Barcelone était délicate que ce soit sur le plan sportif et financier, Ronald Koeman a tout de même pu remporter une Coupe du roi au printemps 2021. Mais les départs successifs de Lionel Messi au PSG et d’Antoine Griezmann à l’Atletico de Madrid, ont considérablement compliqué sa mission au FC Barcelone d’après ses propos à Sky Sports . « Le Barça cette saison ? Ils ont de meilleurs joueurs. Ils ont signé un certain nombre de bons joueurs. Peut-être que ma période en tant qu'entraîneur à Barcelone a été le pire moment du club financièrement parlant. C'était la période Covid et nous avons perdu Messi et nous avons perdu Griezmann. Pourtant, j'ai eu de la chance car nous avions de bons jeunes joueurs mais nous n'avions pas le nombre de joueurs offensifs qui ont signé cette saison et c'est une grande différence » .

