Transferts - PSG : Un retour improbable est possible sur le mercato

Publié le 23 septembre 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Au PSG, il disposait d’une certaine confiance de Thomas Tuchel avec qui il a fait plusieurs apparitions. Pour autant, Tanguy Kouassi décidait à l’été 2020 de quitter son club formateur pour signer au Bayern Munich, une aventure qui s’est soldée par un échec et un transfert au FC Séville. Pas le temps pour les regrets pour Kouassi qui pense toujours au PSG, et à un retour ?

A l’instar d’Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi quittait le PSG à l’été 2020 sans y avoir signé un contrat professionnel. En effet, bien que le titi parisien ait disposé d’un temps de jeu plus important que d’autres cracks issus du centre de formation du Paris Saint-Germain sous Thomas Tuchel, Kouassi s’en est allé du côté du Bayern Munich où il dispose d’un temps de jeu famélique.

Vendu par le Bayern où il n’a que très peu joué, Kouassi ne regrette rien

Au point de nourrir quelques regrets sur son choix ? Absolument pas à en croire les propos de Tanguy Kouassi énoncés lors d’un entretien accordé à L’Equipe . « Si je me demande le joueur que je serais devenu au PSG ? Non, je n’y pense pas. J’ai fait ce choix-là et je suis devenu ce que je suis devenu. Je ne sais pas si j’aurais été titulaire au PSG.Je n’ai pas eu de regrets. Si j’éprouve des regrets, cela signifie qu’à l’époque, je n’étais pas sûr de mon choix à 100%. Ce n’était pas le cas, j’étais sûr. Mes choix, je les assume ». D’ailleurs, Kouassi a révélé avoir été convaincu par le projet sportif qui lui avait été présenté par la direction du Bayern Munich à l’époque bien que son aventure ait coupé court cet été avec un transfert au FC Séville.

Tanguy Kouassi ne ferme pas la porte à un retour au PSG