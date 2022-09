Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos reçoit un message clair de Mourinho

Publié le 23 septembre 2022 à 15h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme une piste plausible pour l’avenir au PSG avec la nomination de Luis Campos cet été en tant que conseiller sportif du club de la capitale, José Mourinho se confie sans détour sur son avenir. Et l’entraîneur portugais de l’AS Rome n’a pas l’intention de raccrocher dans l’immédiat.

Nommé à la direction sportive du PSG cet été en lieu et place de Leonardo, Luis Campos a donc rapidement opté pour Christophe Galtier au poste d’entraîneur, avec qui il avait déjà collaboré par le passé au LOSC. Mais une autre option semble plausible à l’avenir dans les relations de Campos.

Mourinho, une possibilité pour le PSG

Le Parisien a récemment consacré un papier à l’entourage de Luis Campos, rappelant donc que José Mourinho et le conseiller sportif du PSG sont très proches. Et serait donc probable que le Special One soit évoqué à l’avenir comme une piste plausible pour le PSG. Et ce n’est pas tout…

« Je veux continuer »