Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos reçoit une réponse pour ce coup audacieux

Publié le 24 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Ayant essuyé un bel échec cet été, Luis Campos songerait à Danilo sur le marché des transferts et notamment en raison de son raté avec Milan Skriniar. Cependant, la porte pourrait rapidement se fermer pour le Brésilien de la Juventus. Explications.

Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport la semaine dernière, Luis Campos avouait ne pas avoir été satisfait du mercato estival effectué par le PSG. Le conseiller football du club de la capitale évoquait une pièce manquante du puzzle qui semble n’être autre que Milan Skriniar.

Luis Campos se tournerait vers le dossier Danilo

Désireux de renforcer le secteur défensif de l’effectif de Christophe Galtier, Luis Campos suivrait avec attention l’évolution de la situation de Danilo d’après Tuttosport dont le contrat à la Juventus expirera en juin 2024.

Mercato - PSG : Un incroyable retour en préparation pour l’été 2023 ? https://t.co/e5MLVMhT2O pic.twitter.com/WMtTdK0UDQ — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

La Juventus préparerait la prolongation de Danilo

Néanmoins, le dossier Danilo se compliquerait d’ores et déjà pour le conseiller football du PSG. En effet, le comité de direction de la Juventus se serait mis d’accord pour placer l’opération Danilo tout en haut de sa to do list. Une prolongation de contrat serait en préparation pour le défenseur brésilien. Le PSG est prévenu.