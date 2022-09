Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça repart dans tous les sens pour Milan Skriniar

Publié le 23 septembre 2022 à 16h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG tout au long du mercato estival, Milan Skriniar n’est finalement jamais venu au Parc des Princes. Luis Campos semble toujours à l’affût pour le défenseur central slovaque, mais l’Inter Milan est en train de revenir à la charge pour tenter de prolonger au plus vite Skriniar et ainsi bloquer le PSG.

« On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition. J’ai des joueurs polyvalents », confiait récemment Christophe Galtier en conférence de presse, affichant donc ses regrets quant à l’échec du PSG avec Milan Skriniar durant le mercato estival.

Le PSG a échoué avec Skriniar

En effet, avec le passage à trois défenseurs centraux cette saison, Galtier souhaitait disposer d’un profil supplémentaire à ce poste en plus de Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Mais Luis Campos n’a pas réussi à obtenir ce qu’il voulait comme il l’a récemment expliqué sur RMC Sport : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », a lâché le conseiller sportif du PSG.

Mercato - PSG : Un obstacle à 6M€ pour ce transfert XXL de Campos https://t.co/CIwoYzt6tk pic.twitter.com/j03VXjv7OT — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

L’Inter accélère pour prolonger Skriniar