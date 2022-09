Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos active un plan B sur le mercato

Publié le 23 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir longtemps cherché à recruter Milan Skriniar durant le mercato estival, le PSG a finalement échoué dans cet objectif, et le défenseur central tant attendu n’est jamais arrivé dans la capitale. Luis Campos se penche désormais sur l’option Pierre Kalulu, mais le joueur du Milan AC semble avoir d’autres projets d’avenir.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a fait de Milan Skriniar (27 ans) l’une de ses grandes priorités du mercato estival puisque Luis Campos souhaitait l’arrivée d’un défenseur central d’envergure avec le passage au nouveau système à trois défenseurs. Finalement, l’Inter Milan réclamait des conditions financières bien trop importantes pour Skriniar, ce qui a incité le PSG à jeter l’éponge.

Skriniar, le grand regret du mercato

Interrogé ces derniers jours au micro de RMC Sport, Luis Campos a évoqué cet échec Skriniar au PSG : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar. Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. S'il nous manque une pièce, le puzzle n'est pas complet », a intriqué le conseiller sportif du PSG. Mais il a déjà activé un plan B…

Le PSG songe désormais à Kalulu