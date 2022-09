Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout sourit à Luis Campos pour ce transfert XXL

Publié le 22 septembre 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Alors que Lionel Messi aura 36 ans en juin prochain et que Neymar ne semble pas être en phase avec la nouvelle direction, le Paris Saint-Germain pourrait décider de miser sur la jeunesse. Luis Campos aurait déjà une piste en tête, puisqu’il souhaiterait retrouver à Paris un certain Rafael Leao, qu’il avait lancé au LOSC par le passé.

N’importe quel club au monde aimerait avoir un trio comme celui du PSG. Pourtant, à part Kylian Mbappé, on ne peut pas vraiment dire que Neymar et Lionel Messi ont toute leur carrière devant eux. Ainsi, Luis Campos aurait commencé à ratisser le marché et aimerait vraisemblablement miser sur l’un de ses anciens chouchous.

Le vent tourne pour Rafael Leao

Il s’agirait tout simplement de Rafael Leao, que le dirigeant portugais avait recruté au LOSC en 2018. Des approches auraient été faites lors du dernier mercato, mais l’AC Milan aurait fermé la porte à double tour. Il faut dire qu’à l’époque, le club lombard semblait encore croire dur comme fer en une prolongation de l’attaquant de 23 ans, ce qui ne semble plus vraiment être le cas.

Une prolongation de plus en plus compliquée

Les médias italiens expliquent depuis quelques jours que les Milanais seraient de plus en plus pessimistes pour la prolongation de Rafael Leao, surtout à cause des sommes réclamés par lui et son entourage. Un salaire de 7M€ est évoqué, ce qui représenterait le plus gros salaire de l’AC Milan et une somme qui semble pour le moment inatteignable. Ainsi, Calciomercato.com explique qu’une vente dès le mercato hivernal pourrait notamment être pris en compte.

Milan cherche déjà un remplaçant

Plusieurs informations confirment le scénario d’un départ de Leao. C’est notamment le cas de CM.it, qui dévoile des contacts entre l’AC Milan et plusieurs jeunes joueurs à fort potentiels. Il y en aurait deux qui pourrait venir remplacer Rafael Leao et il s’agirait de Noa Lang du Club Bruges, ainsi que de Noah Okafor, qui évolue actuellement au RB Salzbourg.