Transferts - PSG : Le mercato de Lionel Messi relancé par... Xavi ?

Publié le 24 septembre 2022 à 15h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait suivi de près par le FC Barcelone. Selon la presse espagnole, Joan Laporta et Xavi devraient être décisifs sur ce dossier. En effet, l'avenir de la Pulga dépendrait de la manière dont le président et le coach du Barça vont l'approcher dans les prochains mois.

Lors de son arrivée au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a signé un contrat de deux saisons. Ainsi, la Pulga quittera le club de la capitale librement et gratuitement le 1er juillet s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone.

Un tête à tête décisif entre Joan Laporta et Lionel Messi ?

Orphelin de Lionel Messi depuis un peu plus d'un an, le Barça aimerait profiter de sa situation contractuelle pour le rapatrier dès la fin de cette saison. Et pour exaucer son souhait, le club catalan devra compter sur Joan Laporta et Xavi - respectivement président et coach du FC Barcelone.

Xavi, la clé du transfert de Lionel Messi ?