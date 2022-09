Foot - Mercato - PSG

PSG : Messi a pris une décision retentissante pour son avenir

Publié le 24 septembre 2022 à 10h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi pourrait très bientôt parapher un nouveau bail. En effet, la direction parisienne compterait prolonger son numéro 30 s'il maintient sa grande forme après la Coupe du Monde au Qatar. Et pour convaincre Lionel Messi, les hautes sphères du PSG n'auraient pas besoin de mettre en avant l'aspect financier.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi est incertain actuellement. Alors qu'il a signé un contrat de deux saisons à l'été 2021, l'international argentin va quitter le PSG librement et gratuitement à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Le PSG veut garder Lionel Messi jusqu'à sa retraite

Conscients de la situation, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos compteraient faire le maximum pour éviter le départ de Lionel Messi. En effet, comme indiqué par Mundo Deportivo ce samedi matin, le président et le conseiller football du PSG aimeraient prolonger leur numéro 30. D'ailleurs, ils voudraient même voir La Pulga finir sa carrière à Paris.

Le PSG va lancer les hostilités après le Mondial si...

Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n'auraient pas prévu de passer à l'action dans l'immédiat. A en croire Mundo Deportivo , les deux dirigeants du PSG auraient l'intention d'attendre la fin de la Coupe du Monde et de lancer les hostilités pour Lionel Messi à ce moment-là s'il maintient sa grande forme. Et dans ce cas, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos savent déjà que la prolongation de La Pulga ne sera pas une question d'argent.

La prolongation de Leo Messi ne sera pas une question d'argent