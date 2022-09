Foot - PSG

Après l'annonce fracassante de Wanda Nara, Icardi lâche ses vérités

Publié le 25 septembre 2022 à 21h30 par La rédaction

Mauro Icardi et Wanda Nara ont l'habitude de faire parler d'eux. Cette fois-ci, Wanda a officiellement mis fin à leur idylle, mais l'ancien attaquant du PSG ne lâche pas l'affaire. Grâce à une série de captures d'écrans postées sur Instagram, Mauro Icardi s'est lâché sur son ex-compagne et a enflammé la toile avant de supprimer ses posts.

Ce vendredi, Wanda Nara a annoncé sa rupture avec Mauro Icardi. Une nouvelle affaire extra-sportive pour l'attaquant prêté par le PSG à Galatasaray. L'Argentin vit très mal la décision de son ex-compagne et s'est empressé de réagir sur les réseaux sociaux. Icardi a enflammé la toile et au vu de l'ampleur des réactions, a immédiatement supprimé ses posts concernant Wanda Nara.

PSG : Nouvelle annonce fracassante de Wanda Nara sur Icardi https://t.co/7IjRe40zd3 pic.twitter.com/cAXBKS8yQZ — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Wanda Nara met fin à sa relation avec Icardi

La femme d'affaires a tenu a rendre publique sa séparation avec Mauro Icardi via un un message posté sur Instagram . « C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation. S'il vous plaît, je demande un peu de compréhension non seulement pour mon bien, mais surtout pour celui de nos enfants », a-t-elle indiqué. Mais Mauro Icardi s'est vengé...

Mauro Icardi balance sur Wanda Nara