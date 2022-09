Foot - PSG

PSG : Nouvelle annonce fracassante de Wanda Nara sur Icardi

Publié le 23 septembre 2022 à 12h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Nouveau rebondissement dans les histoires de couples pour le moins mouvementées entre Mauro Icardi et Wanda Nara. La femme et agent du buteur argentin, parti du PSG en fin de mercato pour être prêté cette saison à Galatasaray, vient d’officialiser leur rupture définitive.

Jeudi, via un message diffusé en story Instagram , Mauro Icardi faisait une annonce très claire au sujet de son couple avec Wanda Nara : « Comme on me l'a déjà demandé mille fois, mettons les choses au clair maintenant... Non ! Nous ne sommes pas séparés », a sèchement lâché le buteur argentin de 29 ans, toujours sous contrat avec le PSG. Et pourtant…

Transferts - PSG : Une grosse vérité éclate sur le mercato d’Icardi https://t.co/tgiaqrakAU pic.twitter.com/Fo2BmywUbe — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Wanda Nara annonce leur séparation

Dans la foulée, Wanda Nara a quant à elle fait une annonce contraire et pour le moins inattendue, en actant sa rupture avec Icardi sur Instagram : « C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation. S'il vous plaît, je demande un peu de compréhension non seulement pour mon bien, mais surtout pour celui de nos enfants », a-t-elle indiqué.

Nouvelle étape pour Icardi

Un coup dur donc pour Mauro Icardi, qui vit une période mouvementée après avoir acté il y a quelques semaines son départ du PSG pour rejoindre Galatasaray en prêt sans option d’achat.