PSG : Neymar reçoit un énorme message avant la Coupe du Monde

Publié le 25 septembre 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du PSG depuis le début de la saison, Neymar semble être déjà prêt à réaliser une très grosse Coupe du Monde au Qatar. Selon Kaká, légende du Brésil, le numéro 10 du PSG sera sans aucun doute le grand leader de la Seleçao, et ce, même si Vinicius Junior, Raphinha, Richarlison et Antony brillent aussi depuis le lancement de cet exercice 2022-2023.

Lors de la reprise des entrainements avec le PSG, Neymar est revenu transformé. Arrivé affuté et avec le sourire, le numéro 10 du PSG semble avoir gommé toutes ses imperfections physiques et mentales. Et cela se voit sur le terrain. En effet, Neymar est étincelant depuis le lancement de la saison. De bon augure pour le Brésil, en lice pour la Coupe du Monde au Qatar. D'ailleurs, Kaká estime que Neymar reste le grand leader de la Seleçao malgré ses difficultés récentes et l'explosion de Vinicius Junior.

«Neymar va être le leader du Brésil au Qatar, mais...»

« (Neymar est-il toujours la star du Brésil ou pensez-vous que Vinicius peut désormais rivaliser avec lui pour ce trône virtuel ?) Neymar va être le leader du Brésil au Qatar, mais il est très important qu'il ait des joueurs comme Vinicius à ses côtés. Lors de la Coupe du Monde 2018, "Ney" était le protagoniste absolu, mais maintenant nous avons "Vini", Raphinha, Richarlison, Antony... qui ne sont pas de jeunes promesses mais des réalités », a jugé Kaká, avant d'en rajouter une couche.

«Cela enlève un peu de pression à Neymar»