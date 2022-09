Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé fait encore des siennes, il dit stop

Publié le 25 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Buteur jeudi soir avec l’Équipe de France, Kylian Mbappé a apprécié sa liberté de mouvement chez les Bleus en comparaison avec le rôle qui est le sien au PSG. Une sortie qui a eu le don d’agacer Emmanuel Petit.

Depuis quelque temps, Kylian Mbappé ne cesse de se servir de la presse afin de faire passer les messages qu’il veut à la direction du PSG, au sélectionneur Didier Deschamps ou à la Fédération Française de Football comme ce fut le cas pour les droits collectifs à l’image dernièrement.

Mbappé déplore un manque de liberté au PSG

En outre, après avoir inscrit son 28ème but en Équipe de France jeudi soir face à l’Autriche (2-0), Kylian Mbappé a regretté son manque de liberté au PSG où il est cantonné à un poste d’attaquant central alors que chez les Bleus il dispose de plus d’espaces en tournant notamment autour d’Olivier Giroud ou de Karim Benzema.

« Il sait très bien les mots qu'il utilise »

Consultant pour RMC , Emmanuel Petit a perdu patience vendredi soir lors de l’enregistrement de l’émission Rothen Régale pour cette énième prise de parole en public de Kylian Mbappé. « Il sait très bien les mots qu'il utilise, l'impact que ça va avoir et a qui s'est destiné : Christophe Galtier. En quoi les problèmes au PSG viennent interférer avec les Bleus ? La prochaine fois qu'il y a une conférence de presse avec le PSG, qu'on lui pose une question sur l'équipe de France, on va voir s'il va répondre. Depuis qu'il est au PSG, il a franchi des étapes à la vitesse de la lumière. Qu'il en parle à son entraîneur, pas à la presse ! ».

« Qu'il arrête de prendre le micro de l'équipe de France pour parler de ses problèmes au PSG. Il me fatigue ! »