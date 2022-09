Foot - PSG

Malgré la promesse de Campos, Mbappé doit faire un sacrifice XXL

Publié le 24 septembre 2022 à 11h00 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos aurait promis à Kylian Mbappé de vendre Neymar et de recruter un buteur à la Robert Lewandowski pour qu'il soit plus libre sur le terrain. Alors que le conseiller football du PSG a échoué dans sa mission, le numéro 7 parisien doit se cantonner à un rôle plus figé toute la saison. Un sacrifice qu'il aurait accepté à contre-coeur.

Après la victoire de la France face à l'Autriche ce jeudi soir (2-0), Kylian Mbappé a comparé son rôle au PSG et en équipe de France, pointant du doigt le fait qu'il était moins libre sur le terrain en club. D'après Loïc Tanzi, le numéro 7 parisien serait contraint d'évoluer en pointe avec Christophe Galtier parce que Luis Campos s'est manqué sur le mercato.

«Il n’en est pas heureux, mais il a accepté»

« Il y a deux choses. La première, c’est que par rapport au PSG, oui il est dans un poste aujourd’hui où on ne l’avait pas promis de jouer. Il attendait, et Luis Campos a dit la même chose, un attaquant du style d’Olivier Giroud, comme Gianluca Scamacca ou Robert Lewandowski par exemple. Un attaquant de ce type-là devait venir au PSG pour permettre à Mbappé d’être un peu plus libre derrière l’attaquant. C’était ce qu’on lui avait promis, avec le départ de Neymar. Normalement, c’est ce qui était prévu dans l’idéal au Paris Saint-Germain » , a précisé Loïc Tanzi dans L'Equipe de Greg ce vendredi soir.

«Il jouera dans l’axe jusqu’à la fin de saison, mais...»