Marabout, Mbappé… La vérité éclate sur les agissements de Pogba

Publié le 24 septembre 2022 à 09h10 par Thomas Bourseau

Cela fait plusieurs semaines désormais que dans la grande polémique entourant Paul Pogba il est question d’un lien entre le champion du monde tricolore et un marabout nommé Ibrahim selon son frère Mathias. Pour autant, il n’aurait jamais été question de nuire à Kylian Mbappé ou d’en faire un usage personnel selon Pogba.

Paul Pogba est dans l’oeil du cyclone médiatique depuis la fin du mois d’août. En effet, avec les premières vidéos de son frère aîné Mathias dans lesquelles il promettait de grandes révélations sur son frère « manipulateur » et « hypocrite » , la star de la Juventus se retrouve au coeur d’une polémique dans laquelle il aurait un lien avec un marabout nommé Ibrahim toujours selon les dires de son aîné Mathias.

Un marabout pour nuire à Mbappé, le sacre des Bleus au Mondial, éviter les blessures ?

Plusieurs versions ont été divulguées dans la presse et par Mathias Pogba concernant le lien unissant Paul Pogba et le marabout surnommé Grande . La première ayant été pour nuire à Kylian Mbappé lors du match retour du 1/8ème de finale de Ligue des champions entre le PSG et Manchester United en 2019, mais aussi pour le sacre des Bleus au Mondial 2018. Ou encore pour s’éviter des blessures.

Le marabout ? Pogba voulait «de bons points religieusement parlant»