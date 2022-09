Foot

Coup de tonnerre, le frère de Pogba lâche une incroyable révélation

Publié le 24 septembre 2022 à 07h10 par Pierrick Levallet

L’affaire Pogba bat son plein ses dernières heures. De nombreuses révélations sont déjà tombé, entre les rapports des enquêteurs et les vidéos publiées par Mathias Pogba sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, ce dernier en a rajouté une couche. Cherchant à se défendre, le grand frère de Paul Pogba affirme n’être qu’une victime dans toute cette histoire.

Ces dernières heures, le feuilleton Paul Pogba s’enflamme totalement. Entre ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux et les rapports faits aux enquêteurs, Mathias Pogba n’en finit plus de lâcher des révélations dans cette affaire épineuse. Alors qu’il est accusé de tentative d’extorsion par son petit frère, l’ancien attaquant de Tours affirme quant à lui que Paul Pogba aurait des fréquentations qui seraient en lien avec le crime organisé. Par ailleurs, il aurait été victime d’une agression avec ses amis en juillet dernier. Et il ne s’est pas privé de donner quelques détails.

Mathias Pogba finalement victime dans l’affaire ?

Comme le rapporte RMC Sport , Mathias Pogba affirme qu’une voiture serait arrivée quelques minutes après qu’il ait rejoint son groupe d’amis. Le conducteur aurait alors tiré le frein à main pour s’arrêter à leur niveau, et les autres personnes à bord du véhicule les auraient braqués. « Levez les mains, levez les mains. Dis à ton frère qu'ils trouvent vite une solution » auraient-ils alors lancé à Mathias Pogba selon ses dires.

Un silence gardé par peur de représailles ?

Toutefois, le frère de Paul Pogba affirme aux enquêteurs qu’il n’a pas été en mesure d’identifier les armes, ni les individus puisqu’ils étaient cagoulés. Toutefois, Mathias Pogba n’aurait pas averti les forces de l’ordre par crainte de représailles. D’après lui, il serait simplement victime des relations du milieu de terrain de la Juventus. Affaire à suivre...