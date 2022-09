Foot

Marabout, Mbappé… Coup de tonnerre dans la polémique Pogba

Publié le 23 septembre 2022 à 16h10 par Thomas Bourseau

Paul Pogba est pointé du doigt par son grand frère Mathias et un ami d’enfance surnommé « Mam’s » en raison d’une supposée tentative de maraboutage de Kylian Mbappé. Mais cette manœuvre ne figurerait pas dans les rapports d’enquête de la Police Judiciare…

La polémique autour de Paul Pogba n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières heures. Entre extorsion de fonds instiguée par les maîtres-chanteurs qui demandent un remboursement pour les années de protection envers le champion du monde et l’implication de Kylian Mbappé dans l’affaire qui aurait pour sa part été marabouté à la demande de Pogba, les chefs d’accusation semblent nombreux pour le joueur de la Juventus.

Pogba a été mis sous pression par un proche à cause du supposé sort envers Mbappé

De plus, par le biais d’un message envoyé par son ami d’enfance surnommé « Mam’s » le 30 juillet dernier, qui figure dans les rapports d’enquêtes que RTL a pu se procurer, l’affaire de maraboutage autour de Kylian Mbappé aurait pu être fatale pour le « Mam’s » en question qui a incité Pogba à payer les 13M€ aux racketteurs ou il appellerait le père de Mbappé pour lu i « raconter le détail ».

Aucune trace d’un maraboutage de Mbappé dans les rapports de la Police Judiciaire