L’affaire Pogba s'accélère, un coup de tonnerre attendu

Publié le 17 septembre 2022 à 10h15 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 17 septembre 2022 à 10h16

En pleine affaire judiciaire contre son grand frère Mathias Pogba depuis plusieurs semaines, Paul Pogba attend du nouveau dans ce dossier qui n’en finit plus. Après avoir été entendu par les enquêteurs, Mathias Pogba devrait être déféré avec quatre autres hommes en vue d’une mise en examen.

Depuis plusieurs semaines, l’affaire Pogba fait beaucoup parler en France et même à l’étranger. Alors qu’il est blessé et presque forfait pour la Coupe du Monde, Paul Pogba est au coeur d'une vaste affaire judiciaire où il est opposé à Mathias Pogba, son grand frère. Ce dernier aurait notamment été impliqué dans une tentative d’extorsion et une menace à main armée a déclaré Paul Pogba aux enquêteurs.

Mathias Pogba a été entendu par la justice

Ces derniers jours, l’affaire a pris un nouveau tournant pour Mathias Pogba. Entendu par les enquêteurs, l’ancien joueur du Havre a assuré qu’aucun maître chanteur ne lui avait demandé de réaliser ces vidéos. Placé en garde en vue, Mathias Pogba ne devrait pas en rester là…

Cinq mises en examen attendues