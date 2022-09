Foot

En pleine polémique, Paul Pogba manipulé par son avocate ?

Publié le 23 septembre 2022 à 12h30 par Thomas Bourseau

Mathias Pogba n’a pas été gardé sous silence bien longtemps. En détention policière, le frère de Paul Pogba a fait de nouvelles révélations sur la polémique entourant le champion du monde en pointant du doigt le danger dans laquelle il a initialement refusé d’extirper sa mère Yeo Moriba et la mauvaise influence de son avocate Rafaela Pimenta.

Le feuilleton Paul Pogba s’est calmé ces derniers temps. En effet, après les multiples déclarations de son grand frère Mathias qui a promis des révélations fracassantes et celles de son avocat, les auditions policières du joueur de la Juventus ont eu lieu.

« Il fallait que ma mère se range de son côté et plaide en sa faveur »

A présent en détention policière, Mathias Pogba avait pris le soin d’automatiquement publié des vidéos explicatives de la situation publiées sur Twitter . Et dans l’une d’elles, le frère aîné de Paul Pogba lui a reproché d’avoir mis sa famille dont sa mère Yeo Moriba en danger en raison de son lien avec le crime organisé. « Il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu'il daigne éloigner notre mère du danger, s'occupant uniquement d'elle et abandonnant les autres. Bien sûr, il la fait loger seule sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse derrière ses gardes du corps. De plus, cela n'était pas gratuit. Il fallait que ma mère se range de son côté et plaide en sa faveur. Ce qu'elle a malheureusement accepté ».

Rafaela Pimenta aurait « manipulé et influencé » Paul Pogba

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Mathias Pogba a par la suite expliqué le rôle malsain dans cette affaire de Rafaela Pimenta, avocate de Paul Pogba qui gère ses intérêts depuis le décès de Mino Raiola. « Celle-ci a pris la relève tant au niveau professionnel que de la manipulation. Si mon frère est devenu ce qu'il est, c'est en grande partie car ces trois, en plus d'une autre personne, ont particulièrement œuvré pour l'isoler et mieux l'influencer et le manipuler. (...) Rafaela a pu se gaver sur son dos comme avec aucun autre joueur. (...) ».

Rafaela Pimenta a « simplement ignoré » l’appel à l’aide de Mathias Pogba