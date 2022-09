Foot

En détention, le frère de Pogba relance la polémique

Publié le 23 septembre 2022 à 09h10 par Thomas Bourseau

Placé sous détention policière, Mathias Pogba avait pris une assurance afin de pouvoir faire les révélations promises il y a plusieurs semaines. Alors, le frère aîné de Pogba a fait un point sur sa situation en pointant du doigt la personne qu’est devenue le joueur de la Juventus.

Depuis quelques jours, Mathias Pogba est en détention policière. Cependant, cela n’a pas empêché le frère aîné de Paul Pogba de faire de nouvelles révélations sur la polémique entourant la star de la Juventus et de l’Equipe de France dans cette affaire d’extorsion et de maraboutage révélée par Mathias Pogba en personne fin août.

Mathias Pogba n’est «plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police»

Par le biais de la publication de plusieurs vidéos sur son compte Twitter personnel, Mathias Pogba a expliqué avoir enregistré ces contenus en amont pour faire éclater la vérité sur cette polémique et ce bien qu’il lui soit arrivé quelque chose ou non. Le frère aîné de Pogba a expliqué que cette vidéo signifiait qu’il n’était « plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché ».

Paul Pogba est «devenu un être malsain que je ne reconnais plus, prêt à tout pour arriver à ses fins»