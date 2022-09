Foot

Les révélations du frère de Pogba et le crime organisé

Publié le 23 septembre 2022 à 12h10 par Thomas Bourseau

En plein cœur d’une polémique initiée par son grand frère Mathias le mois dernier, Paul Pogba tremperait dans le monde criminel depuis plusieurs années. De quoi nuire à sa famille qui aurait même été prise pour cible.

Actuellement en détention policière, Mathias Pogba avait tout prévu. De ce fait, le frère aîné de Paul Pogba avait enregistré des vidéos qui ont automatiquement été publiées sur son compte Twitter ce vendredi dans lesquelles il a notamment évoqué le lien du champion du monde avec la criminalité.

« Mon frère a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants »

En effet, Mathias Pogba a affirmé que son frère Paul avait un lien avec « le crime organisé » et que cette relation avait tout bonnement mis sa famille en danger dans des propos rapportés par RMC Sport. « C'est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd'hui. Mon frère (...) a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants et qu'il l'a encore aujourd'hui. Il s'est servi de ces relations et de leurs noms pour se protéger dans la rue et pour faire affaire avec eux dans le but qu'ils fassent des choses pour lui et qu'ils fassent couler le sang pour lui ».

En détention, le frère de Pogba relance la polémique https://t.co/HneGWqAXik pic.twitter.com/aQ38MqDdDa — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

« Certains de nos proches s'étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui »