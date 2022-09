Foot

Attaqué par son frère, Paul Pogba lâche un incroyable aveu

Publié le 23 septembre 2022 à 20h10 par Pierrick Levallet

Depuis quelques temps déjà, Paul Pogba est confronté à une terrible affaire le liant à son grand frère Mathias. Ce dernier l’accuse de plusieurs faits, dont maraboutage à l’encontre de Kylian Mbappé, tandis que le champion du monde 2018 affirme être victime d’une tentative d’extorsion. Ces dernières heures, la presse a pu mettre la main sur un message de Mathias Pogba. Toutefois, Paul Pogba n’est pas certain de l’auteur de cet écrit.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Paul Pogba est pris dans une terrible affaire avec son grand frère Mathias. Ce dernier annonçait sur les réseaux sociaux être sur le point de faire des révélations fracassantes sur le champion du monde 2018. L’affaire a pris un ton très sérieux lorsque Paul Pogba l’a placé dans les mains des enquêteurs, l’international tricolore affirmant être victime d’une tentative d’extorsion. Depuis, l’investigation déniche d’importants faits. Et une nouvelle révélation vient tout juste de tomber.

Marabout, Mbappé… Coup de tonnerre dans la polémique Pogba https://t.co/Ii4ydxuK9L pic.twitter.com/D2jwLF5tQt — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Mathias Pogba lance un appel à l’aide dans un message...

RTL a pu mettre la main sur les rapports d’enquête sur cette affaire. Les forces de l’ordre auraient notamment un message de Mathias Pogba envoyé à Rafaela Pimenta - l’avocate de Paul Pogba - dans lequel il l’accuse de « faire l’autruche » pour protéger l’international tricolore. Le grand frère de l’international tricolore l’a ensuite menacé de révéler toute la vérité. « Si vous vous obstinez, vous aurez ma mort sur la conscience » finit par conclure Mathias Pogba.

... Et menace de révéler la vérité sur Mbappé

Mathias Pogba a également évoqué le lien avec Kylian Mbappé dans cette affaire, Paul Pogba ayant eu recours au maraboutage pour nuire à son coéquipier en Équipe de France. « On a failli perdre la vie à cause de ce que tu as fait au petit de l'équipe de France... Maintenant tu vas leur faire le virement au plus vite sinon wallah (sic) devant Dieu j'appelle le daron (sic) de Mbappé et je lui raconte le détail. J'ai toutes les preuves wallah je suis choqué. Je te donne cinq jours pour tout régler avec A. Si c'est pas fait regarde les infos ! » annonce-t-il dans son message.

Paul Pogba doute de l’auteur de ce message