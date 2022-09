Foot

Ces révélations déconcertantes sur Mbappé dans l’affaire Pogba

Publié le 23 septembre 2022 à 15h10 par Thomas Bourseau

Par « pure jalousie » ou à des fins sportives, Paul Pogba serait passé par un marabout afin de nuire à Kylian Mbappé. Et cette pratique serait parvenue aux oreilles des maîtres-chanteurs qui aurait presque ôté la vie à un membre de l’entourage de Pogba.

Kylian Mbappé se trouve au cœur d’une énorme polémique dans laquelle le champion du monde n’a absolument rien demandé. Par le biais d’un supposé sort jeté à son encontre par le marabout Ibrahim à la demande de Paul Pogba selon son grand frère Mathias, Mbappé a été pris pour cible.

Le sort jeté par le marabout à Mbappé a failli coûter la vie à un ami de Pogba

A cause du ou des sorts envoyés par Paul Pogba pour nuire à Kylian Mbappé via le marabout en question, la vie de certaines personnes de son entourage dont un ami d’enfance étant surnommé « Mam’s » a été mise en péril.

PSG : Le frère de Pogba en remet une couche sur Mbappé https://t.co/o3NLbmAHpI pic.twitter.com/mqsxoe15Y1 — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

«Tu vas leur faire le virement au plus vite j'appelle le daron (sic) de Mbappé et je lui raconte le détail»